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Cristante: “Ecco perché Palestra ha fatto bene ad andare al Chelsea”
Nel corso di un'ampia intervista a Sportweek, inserto de La Gazzetta dello Sport, Bryan Cristante, centrocampista della Roma, è tornato a parlare della sua esperienza al Benfica rispondendo ad una domanda sull'approdo di Palestra al Chelsea.
Tu a 18 anni in Portogallo, Palestra a 21 in Inghilterra. Ha fatto bene a scegliere il Chelsea?
“Sì. Una volta era la Serie A il campionato più importante al mondo, ora invece è la Premier. Tutti vogliono andare lì e, una volta che riesci, hai un’immagine diversa e cresci affrontando i più forti. L’estero ti apre la testa, maturi prima e in maniera diversa, ti confronti con altre lingue e culture.
Rischi di non giocare? Fai in tempo a tornare indietro. Ma, se perdi quel treno, potresti non prenderlo più. Oggi ci sono tanti nostri giovani all’estero: penso che, più ne mandiamo, più ne trarrà giovamento il nostro calcio, Nazionale compresa”.
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