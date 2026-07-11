Per il difensore, terminato il suo contratto con i nerazzurri, non è ancora arrivato il momento di appendere gli scarpini al chiodo

Fabio Alampi Redattore 11 luglio 2026 (modifica il 11 luglio 2026 | 18:36)

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Il suo contratto con l'Inter è ufficialmente scaduto il 30 giugno, ma per Matteo Darmian non è ancora arrivato il momento di appendere gli scarpini al chiodo. L'ormai ex difensore nerazzurro, 36 anni compiuti a dicembre, ne ha parlato nel corso di un'intervista concessa a Bruno Longhi all'interno della trasmissione "Apericalcio": "Sinceramente non so quale possa essere il mio futuro. So solo che ho passato un bellissimo periodo all'Inter e che ho avuto tutto quanto desideravo avere dal calcio e dalla vita. Ora è certo che voglio continuare a giocare, perché mi sento veramente bene. In Italia o all’estero? Sicuramente in Italia".

"Similitudini con Palestra (anche Darmian scelse di andare a giocare in Premier League, ndr)? Parlo per me e posso dire che allora era arrivato il momento giusto per fare quel salto. Una opportunità per tutti, professionale ed economica, colta al volo. L'Inter? In nerazzurro ho ottenuto tutto quanto speravo. Quando ho lasciato il Parma sapevo dove stavo andando: in un grande club, con responsabilità importanti, dove lotti per traguardi grandi. Sono felicissimo dei successi ottenuti, sono stati sei anni magnifici".

"Tutti e tre gli scudetti sono stati belli, forse se ne dovessi scegliere uno sceglierei quello della seconda stella, ma ogni vittoria ha un sapore bellissimo. Anche il 19esimo, per esempio, è indimenticabile, perché è stato il mio primo, quello che ha oltretutto rotto l'egemonia della Juve. E quest'anno, beh, una bella rivalsa. Con tutti gli allenatori ho avuto ottimi rapporti. Conte ad esempio lo conoscevo già dalla Nazionale, sapevo cosa chiedeva e voleva. Inzaghi ha portato avanti il percorso e lo ha consolidato. Poi è arrivato Chivu che è stato bravissimo a capire il momento, quanto pesasse il ko in Champions, e ci ha dato subito quello di cui avevamo bisogno. Si è inserito nel modo giusto e il gruppo ha recepito. Un gruppo forte e di valore: insieme siamo tornati a vincere.

Mkhitaryan? Un campione, dentro e fuori dal campo, sono molto contento che abbia rinnovato, l'Inter e i suoi tifosi possono continuare a godersi un grande campione. Per quanto riguarda me, ripeto, mi mancherà tutto perché sono stati sei anni importanti. Adesso ho solo molta voglia di rimettermi in gioco e tornare a giocare".