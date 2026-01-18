Giuseppe Cruciani, giornalista de La Zanzara, ha rilasciato un'intervista a La Provincia, nella quale ha parlato di Como e di Cesc Fabregas. Dopo Como-Milan è tornato di moda il dibattito tra allenatori “giochisti” e “risultatisti”. Su questo tema Cruciani ha le idee molto chiare. Il tecnico dei lariani gli piace molto, ma c'è una dichiarazione con la quale il giornalista non si trova d'accordo: CONTINUA A LEGGERE.