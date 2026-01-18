FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Gasperini: “Malen ha le caratteristiche che cercavo: farà tanti gol se…”

news

Gasperini: “Malen ha le caratteristiche che cercavo: farà tanti gol se…”

Gasperini: “Malen ha le caratteristiche che cercavo: farà tanti gol se…” - immagine 1
L'allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida vinta per 2-0 contro il Torino di Baroni
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida dell'Olimpico Grande Torino, vinta per 2-0 contro i granata di Marco Baroni.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“È chiaro che quando è così ed hai in giocatore di questo livello, si alza la capacità offensiva della squadra. Bisogna sempre fare 2/3 gol per farne uno. Abbiamo creato tanto e abbiamo giocato con qualità. È stato un bel segnale".

Sull'intesa Malen-Dybala.

“Il primo gol è straordinario. Anche Dybala ha fatto una partita di livello. Quando le cose si completono dopo alzi il valore di tutti e migliora anche la prestazione di Paulo. Hanno un linguaggio tecnico molto importante e cerchiamo di costruirci le prossime gare”.

Gasperini: “Malen ha le caratteristiche che cercavo: farà tanti gol se…”- immagine 2

Ancora su Malen:

“Lui per me ha le caratteristiche che io cercavo. Poi dopo ha questa abilità nello smarcarsi non di schiena e non di spalle, di spostarsi sul taglio. Cerca la palla in area con molta qualità e conclude con velocità e con potenza. Sono doti fondamentali per una squadra come la nostra. Se riusciamo a metterlo nelle condizioni farà tanti gol”.

Può fare anche il trequarti a sinistra o solo il centravanti?

“Spero di no. Spero che possa fare il centravanti a lungo e che noi costruiamo una squadra in grado di sfruttare le sue caratteristiche. Giochiamo talmente tante partite che ha anche la duttilità per giocare anche in altre zone. Lui è sicuramente un attaccante ed è da sfruttare vicino all’area”.

Gasperini: “Malen ha le caratteristiche che cercavo: farà tanti gol se…”- immagine 3

Getty Images

Robinio Vaz?

“Ha delle belle doti, è giovanissimo, è un 2007. Non è facile giocare in Italia ma il modo migliore per farlo crescere è farlo giocare. Ha delle belle doti, bisogna lavorarci tanto ma in prospettiva è un bell’acquisto. Abbiamo fatto due colpi, uno nell’immediato e uno in prospettiva. Quando è così ti senti supportato”.

Più rilassato ora in chiave mercato?

"Non vedevo l’ora che si chiudesse (ride, ndr).

Leggi anche
Gautieri: “Scudetto? L’Inter ha qualcosa in più, ma Milan e Napoli se la...
Solet: “Potevamo pareggiare, è difficile da accettare. Ci è mancato solo il gol”

© RIPRODUZIONE RISERVATA