Gasperini: “Malen ha le caratteristiche che cercavo: farà tanti gol se…”

Alessandro De Felice Redattore 18 gennaio - 20:33

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida dell'Olimpico Grande Torino, vinta per 2-0 contro i granata di Marco Baroni.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“È chiaro che quando è così ed hai in giocatore di questo livello, si alza la capacità offensiva della squadra. Bisogna sempre fare 2/3 gol per farne uno. Abbiamo creato tanto e abbiamo giocato con qualità. È stato un bel segnale".

Sull'intesa Malen-Dybala.

“Il primo gol è straordinario. Anche Dybala ha fatto una partita di livello. Quando le cose si completono dopo alzi il valore di tutti e migliora anche la prestazione di Paulo. Hanno un linguaggio tecnico molto importante e cerchiamo di costruirci le prossime gare”.

Ancora su Malen:

“Lui per me ha le caratteristiche che io cercavo. Poi dopo ha questa abilità nello smarcarsi non di schiena e non di spalle, di spostarsi sul taglio. Cerca la palla in area con molta qualità e conclude con velocità e con potenza. Sono doti fondamentali per una squadra come la nostra. Se riusciamo a metterlo nelle condizioni farà tanti gol”.

Può fare anche il trequarti a sinistra o solo il centravanti?

“Spero di no. Spero che possa fare il centravanti a lungo e che noi costruiamo una squadra in grado di sfruttare le sue caratteristiche. Giochiamo talmente tante partite che ha anche la duttilità per giocare anche in altre zone. Lui è sicuramente un attaccante ed è da sfruttare vicino all’area”.

Robinio Vaz?

“Ha delle belle doti, è giovanissimo, è un 2007. Non è facile giocare in Italia ma il modo migliore per farlo crescere è farlo giocare. Ha delle belle doti, bisogna lavorarci tanto ma in prospettiva è un bell’acquisto. Abbiamo fatto due colpi, uno nell’immediato e uno in prospettiva. Quando è così ti senti supportato”.

Più rilassato ora in chiave mercato?

"Non vedevo l’ora che si chiudesse (ride, ndr).