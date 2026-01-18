FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Gautieri: “Scudetto? L’Inter ha qualcosa in più, ma Milan e Napoli se la giocheranno”

news

Gautieri: “Scudetto? L’Inter ha qualcosa in più, ma Milan e Napoli se la giocheranno”

Gautieri: “Scudetto? L’Inter ha qualcosa in più, ma Milan e Napoli se la giocheranno” - immagine 1
Intervistato da TMW, Carmine Gautieri ha parlato anche della lotta scudetto dopo gli ultimi risultati del weekend. Ecco le sue parole
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervistato da TMW, Carmine Gautieri ha parlato anche della lotta scudetto dopo gli ultimi risultati del weekend. Ecco le sue parole:

Inter Lautaro
Getty Images

Scudetto: avanti tutta per l'Inter?

Inter
Getty Images
—  

"Inter, Milan e Napoli se la giocheranno fino alla fine. Sono le tre squadre che hanno una continuità importante anche se il Napoli nelle tre partite ha pareggiato sia con il Parma che con il Verona, però ha vinto meritatamente contro il Sassuolo. Conte è un allenatore top, l'Inter ha qualcosa in più".

(Fonte: TMW)

Leggi anche
Solet: “Potevamo pareggiare, è difficile da accettare. Ci è mancato solo il gol”
Spalletti dopo Cagliari: “Bisogna giocare a pallone e non perdere tempo. Non...

© RIPRODUZIONE RISERVATA