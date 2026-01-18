Intervistato da TMW, Carmine Gautieri ha parlato anche della lotta scudetto dopo gli ultimi risultati del weekend. Ecco le sue parole:
Gautieri: “Scudetto? L’Inter ha qualcosa in più, ma Milan e Napoli se la giocheranno”
Scudetto: avanti tutta per l'Inter?
"Inter, Milan e Napoli se la giocheranno fino alla fine. Sono le tre squadre che hanno una continuità importante anche se il Napoli nelle tre partite ha pareggiato sia con il Parma che con il Verona, però ha vinto meritatamente contro il Sassuolo. Conte è un allenatore top, l'Inter ha qualcosa in più".
(Fonte: TMW)
