Scudetto: avanti tutta per l'Inter?

"Inter, Milan e Napoli se la giocheranno fino alla fine. Sono le tre squadre che hanno una continuità importante anche se il Napoli nelle tre partite ha pareggiato sia con il Parma che con il Verona, però ha vinto meritatamente contro il Sassuolo. Conte è un allenatore top, l'Inter ha qualcosa in più".