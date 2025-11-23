Cruz a InterTV: “Ricordo un derby sotto di 1 a 0 poi sono entrato…”

Serata di gala alla Scala del Calcio che si accende per il primo derby di stagione tra Inter e Milan. I nerazzurri vogliono confermarsi alla guida della classifica e hanno sul piatto l'occasione di poter staccare il Milan attualmente distante due punti. Queste le parole di Julio Cruz raccolte dai microfoni di InterTV: "Una gara speciale, una città importnate come Milano, due club con tanta storia. Ogni giocatore che gioca questa partita ha voglia di farsi vedere. Una gara sentitia tra due squadre alte in classifica. La scelta di lasciare a casa i giocatori? Lui ha cultura che viene probabilmente dall'Olanda, dove ho giocatori anche io, dove non c'è il ritiro. Indipendentemente dall'andare in ritiro o meno quando sei in campo è un'altra cosa. Una gara molto sentita che qualunque giocatore vuole giocare. Sapevamo un po' quella che sarebbe potuta essere la formazione, il mister già aveva in mente tutto, sarà una gara giocata a centrocampo"

Dominanti senza perdere l'equilibrio

"ho sentito le parole del mister ieri, è normale giochi in casa davanti al tuo pubblico è qualcosa di bello e importante e lui sa che in queste gare devi avere atteggiamento e concentrazione giusta per una gara molto sentito che entrambe le squadre vogliono vincere. In chi rivedo il mio feeling con il derby? Ho avuto la possibilità di giocare tanti derby, questo è molto sentito e ricordo un derby dove sono entrato che perdevamo 1 a 0 e poi l'abbiamo ribaltata. Avevamo tanti centravanti in quella rosa, Ibra, Adriano, Recoba, Crespo. Una gara molto bella per me e per i tifosi e la voglia di giocare e fare gol mi ha portato a fare quello. Vedo che dopo tanti anni questa gara si sente tantissimo. Chi è il più Cruz di questa Inter? Thuram per me è uno che la sente cosi come Lautaro. Thuram è un ragazzo che sta crescendo e sta facendo bene e non è semplice giocare all'Inter"