Akanji a InterTV: “Siamo concentrati e siamo qui per fare punti”

Giornata di derby a Milano. L'Inter prima in classifica insieme alla Roma riceve il Milan per una stracittadina che si prospetta bollente
Serata di gala alla Scala del Calcio che si accende per il primo derby di stagione tra Inter e Milan. I nerazzurri vogliono confermarsi alla guida della classifica e hanno sul piatto l'occasione di poter staccare il Milan attualmente distante due punti. Queste le parole di Akanji raccolte dai microfoni di InterTV: "Mi sento molto bene dopo il ritiro delle nazionale, sono concentrato come lo è la squadra e siamo qui per fare punti. Vengo da un campionato dove c'era un grande tifo e sono pronto a vivere un grande match concentrato sulla partita. Conosco il Milan una squadra complicata dobbiamo stare attenti alle ripartenze e sulle transizioni"

