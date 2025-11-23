Akanji a InterTV: “Siamo concentrati e siamo qui per fare punti”

Serata di gala alla Scala del Calcio che si accende per il primo derby di stagione tra Inter e Milan. I nerazzurri vogliono confermarsi alla guida della classifica e hanno sul piatto l'occasione di poter staccare il Milan attualmente distante due punti. Queste le parole di Akanji raccolte dai microfoni di InterTV: "Mi sento molto bene dopo il ritiro delle nazionale, sono concentrato come lo è la squadra e siamo qui per fare punti. Vengo da un campionato dove c'era un grande tifo e sono pronto a vivere un grande match concentrato sulla partita. Conosco il Milan una squadra complicata dobbiamo stare attenti alle ripartenze e sulle transizioni"