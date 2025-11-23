Ventola a InterTV: “Lautaro un leader. Chivu? Sono un suo estimatore per questo aspetto”

Serata di gala alla Scala del Calcio che si accende per il primo derby di stagione tra Inter e Milan. I nerazzurri vogliono confermarsi alla guida della classifica e hanno sul piatto l'occasione di poter staccare il Milan attualmente distante due punti. Queste le parole di Nicola Ventola raccolte dai microfoni di InterTV: "Atmosfera bellissima vorrei essere in campo, di testa ci sto dentro con il fisico meno magari. Una sfida bella, importante mentalmente per chi la vince, sono un grande estimatore di Chivu per come comunica, sono molto fiducioso, con lui si vedono cose diverse, si vede come è entrato nella testa, per quanto riguarda il lato Inter sono contento di questo tecnico. Allegri lo conosciamo e sta perdendo punti con le piccole perchè non morde, ma il Milan ha giocatori importanti. Lautaro? Un leader, un goleador. Thuram? Mi da di allegria. Bonny? Completo, sa fare tutto, giovane, 2003, completo e calmo. Pio Esposito? Sono felice di come sta gestendo la grande pressione mediatica e ha tanti margini di miglioramento. Come si vive l'attesa? E' speciale, chi non dice cosi mente. Si dorme di meno, tutti la sentono è una gara speciale ma arrivi carico al punto giusto, c'è tanta pressione"