Andrea Della Sala Redattore 10 settembre 2025 (modifica il 10 settembre 2025 | 09:02)

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'attaccante della Juve Jonathan David ha parlato dell'interesse dell'Inter e del big match di sabato sera:

Che tipo di gol sogna per il suo primo derby d’Italia con la Juventus?

«In acrobazia o a un metro dalla linea di porta, qualsiasi tipo di rete mi renderebbe felice a patto che aiuti la squadra a vincere».

A cosa rinuncerebbe per segnare all’Inter?

«Non faccio questi ragionamenti, l’unico pensiero è dare il massimo e fare al meglio il mio lavoro per la squadra».

Prima di lasciare il Lilla e di firmare da svincolato per la Juventus, è stato corteggiato da diversi top club. Quanto è stato vicino a giocare questo derby d’Italia con la maglia dell’Inter?

«Non così vicino. Ci sono stati dei contatti e dei colloqui con il mio agente, ma non approfonditi. Sono molto contento alla Juventus».

È alla Juventus da quasi due mesi: quale aspetto l’ha impressionata maggiormente?

«Ho firmato sapendo che avrei giocato in una big europea, ma da dentro ti rendi conto ancora meglio della dimensione del club. E non sono ancora riuscito a visitare il museo. I giocatori, i tifosi… Alla Juventus ogni cosa è grande e deve essere fatta al top».

Quale compagno di squadra l’ha colpita di più?

«Locatelli, in modo particolare per l’abilità nei passaggi e per la gestione dei tempi della partita».

Nel Canada del ct Marsch gioca con l’ex interista Buchanan, ora al Villarreal: gli ha chiesto qualcosa sui nerazzurri in questi giorni di nazionale?

«No, sull’Inter nulla. Piuttosto abbiamo parlato un po’ della sfida di Champions League, di Villarreal-Juventus di ottobre».

L’ultimo giorno di mercato è arrivato alla Juventus anche Zhegrova, suo ex compagno al Lilla e reduce da alcuni mesi di inattività causa infortuni: crede che il kosovaro sia già pronto per giocare qualche minuto nel derby d’Italia contro l’Inter?

«Non lo so, è una decisone che prenderà l’allenatore».

In Italia nessuno conosce Zhegrova meglio di lei: quali qualità aggiungerà alla Juventus?

«Ho condiviso diverse stagioni con lui. Edon è un giocatore incredibile, ha un sinistro eccezionale e un gran dribbling: è un ottimo acquisto. Al Lilla abbiamo sempre avuto un bel rapporto dentro e fuori dal campo. C’è una grande connessione tra noi e questo sarà un vantaggio anche alla Juventus».

In caso di successo contro l’Inter, lotterete per lo scudetto con i nerazzurri e il Napoli campione d’Italia in carica?

«Siamo soltanto all’inizio della stagione, noi vogliamo vincere ogni partita e poi più avanti vedremo dove saremo in classifica».