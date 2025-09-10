FC Inter 1908
Pavard: “Orgoglioso di essere qua, volevo solo il Marsiglia. Non vedo l’ora di giocare venerdì”

Arrivato nel ritiro del Marsiglia, il difensore ex Inter ha parlato della scelta di tornare a giocare in Ligue 1 dopo la Serie A
Arrivato nel ritiro del Marsiglia, il difensore ex Inter Benjamin Pavard ha parlato della scelta di tornare a giocare in Ligue 1 dopo la Serie A

"Sono molto orgoglioso di unirmi all'Olympique de Marseille, un club così prestigioso. Non vedo l'ora di essere al Vélodrome venerdì e sentire il calore dei tifosi. Voglio vivere grandi emozioni qui. So di aver già giocato con il Lille al Vélodrome. C'era un'atmosfera incredibile. Non vedo l'ora di iniziare venerdì e non vedo l'ora di vivere grandi momenti con l'OM".

Alla domanda sulla sua scelta, ha chiarito: "Per me, c'era solo l'OM nella mia testa. Volevo solo l'OM. Con Medhi (Benatia) abbiamo avuto una buona discussione. Sta facendo un buon lavoro qui da due anni. Sono felice di unirmi al gruppo. C'è un gruppo di qualità. Spero che faremo grandi cose insieme".

Infine, ha parlato dei suoi obiettivi: " Voglio giocare come una squadra. C'è una partita importante da vincere venerdì. Poi, avremo tempo per concentrarci sulla Champions League ".

