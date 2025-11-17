FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste CT Serbia: “Contento per Stankovic e per la sua famiglia, è un ragazzo fenomenale”

news

CT Serbia: “Contento per Stankovic e per la sua famiglia, è un ragazzo fenomenale”

CT Serbia: “Contento per Stankovic e per la sua famiglia, è un ragazzo fenomenale” - immagine 1
Veljko Paunovic ha parlato in conferenza stampa del centrocampista di scuola Inter, ora in forza al Club Brugge
Fabio Alampi Redattore 

Veljko Paunovic, commissario tecnico della Serbia, ha parlato in conferenza stampa di Aleksandar Stankovic, autore del gol decisivo contro la Lettonia: "Il suo abbraccio dopo il gol? Sì, sono rimasto sorpreso onestamente... Sono molto contento per lui e ovviamente sono contento anche per la sua famiglia, suo padre era mio compagno di squadra e lo apprezzo molto.

CT Serbia: “Contento per Stankovic e per la sua famiglia, è un ragazzo fenomenale”- immagine 2

Posso immaginare quanto sia felice: abbiamo parlato molto di quella situazione, dell'inserimento su cross dal secondo palo e di come finire l'azione. Un bel colpo alla testa davvero, un po' di tempo che stavamo insieme: penso sia uno che assorbe tutto ed è un ragazzo fenomenale".

Leggi anche
Stankovic: “Primo gol con la Serbia, sensazione incredibile. Mio padre Dejan…”
La Florio: “Esposito ha le stimmate del top player. Quando lo portai all’Inter..”

© RIPRODUZIONE RISERVATA