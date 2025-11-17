Veljko Paunovic, commissario tecnico della Serbia, ha parlato in conferenza stampa di Aleksandar Stankovic, autore del gol decisivo contro la Lettonia: "Il suo abbraccio dopo il gol? Sì, sono rimasto sorpreso onestamente... Sono molto contento per lui e ovviamente sono contento anche per la sua famiglia, suo padre era mio compagno di squadra e lo apprezzo molto.
CT Serbia: "Contento per Stankovic e per la sua famiglia, è un ragazzo fenomenale"
CT Serbia: “Contento per Stankovic e per la sua famiglia, è un ragazzo fenomenale”
Veljko Paunovic ha parlato in conferenza stampa del centrocampista di scuola Inter, ora in forza al Club Brugge
Posso immaginare quanto sia felice: abbiamo parlato molto di quella situazione, dell'inserimento su cross dal secondo palo e di come finire l'azione. Un bel colpo alla testa davvero, un po' di tempo che stavamo insieme: penso sia uno che assorbe tutto ed è un ragazzo fenomenale".
