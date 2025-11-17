Il centrocampista di scuola Inter, classe 2005, ha segnatola rete della vittoria nel match contro la Lettonia

Fabio Alampi Redattore 17 novembre 2025 (modifica il 17 novembre 2025 | 16:56)

Primo gol in Nazionale maggiore per Aleksandar Stankovic, che ieri sera ha segnato la rete del definitivo 2-1 con cui la sua Serbia ha battuto la Lettonia. Il centrocampista di scuola Inter, classe 2005, ha espresso tutta la sua gioia ai microfoni dei canali ufficiali della Federcalcio serba: "Una sensazione incredibile, è qualcosa che ho sognato fin da bambino. Sono molto felice, non vedo l'ora di chiamare la mia famiglia e brindare a questo obiettivo".

Ti hanno già inviato messaggi?

"Sì, ma non ho ancora risposto, ho dovuto fare tutto in fretta, devo andare all'aeroporto, tornerò a casa".

Da dove ha seguito la partita papà Dejan?

"Dalla Russia. Mi ha chiamato, solo che non potevo chiamarlo, mi stavo facendo una doccia, quindi non vedo l'ora di chiamarlo. Il gol? Un cross molto bello, l'ideale. Sono molto contento, ringrazio anche i miei compagni, perché senza di loro non giocherei così".

Il selezionatore dice che è sorpreso che tu sia andato ad abbracciarlo dopo il gol e che tu l'hai piacevolmente sorpreso.

"Sempre in allenamento, in questi ultimi due o tre giorni, crossa sempre la palla e io mi inserisco, a volte non trovo i tempi giusti e mi dice sempre che devo trovare il tempismo giusto, entrare bene con la testa ed è quello che è successo oggi. Per questo gli ho dedicato il gol".

Siete contenti degli ultimi giorni di lavoro con lui?

"Sono molto felice, capisce molto di calcio e mi piacciono le sue idee. Questo ti dà un po' di energia, devi dare il massimo. È molto bello lavorare con lui e non vedo l'ora di tornare a marzo".