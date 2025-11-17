FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste La Florio: “Esposito ha le stimmate del top player. Quando lo portai all’Inter..”

news

La Florio: “Esposito ha le stimmate del top player. Quando lo portai all’Inter..”

La Florio: “Esposito ha le stimmate del top player. Quando lo portai all’Inter..” - immagine 1
L'agente che scoprì e portò i tre fratelli all'Inter non ha dubbi: "Pio? Ha potenziale esagerato, fisico e tecnico"
Fabio Alampi Redattore 

Roberto La Florio, l'agente che scoprì e portò i fratelli Esposito all'Inter, ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com: "Pio? Vederlo là, vestito d'azzurro, segnare a San Siro… Sono contento. Davvero".

La Florio: “Esposito ha le stimmate del top player. Quando lo portai all’Inter..”- immagine 2
Foto figc.it

"Seba era la punta di diamante della famiglia. Erano un blocco unico. E io ero affezionato a tutti e tre, ma il piccolino, Pio, quello mi era rimasto nel cuore. Li ho portati all'Inter perché non potevano più stare lì. Parlai con l'Inter, e si spostarono tutti e tre insieme. Pio? Vedevo che aveva qualcosa in più dei suoi coetanei, in primis la personalità. Era un 2005, giocava bene, aveva già una sua presenza. Salvatore, invece, doveva firmare il cartellino. Così, uno dopo l'altro, li ho portati lì".

La Florio: “Esposito ha le stimmate del top player. Quando lo portai all’Inter..”- immagine 3
Instagram @espositosebastiano

"Li ho seguiti. Ho visto la loro crescita. Quando ci siamo rivisti che Pio era in Primavera, ci siamo salutati come ci si saluta quando conosci un ragazzo da quando è bambino. Pio è un ragazzo d'oro. Ha potenziale esagerato, fisico e tecnico. Ma soprattutto… ha la testa sulle spalle. Ragazzo perbene, serio. Per me può farcela ad arrivare a essere un campione dichiarato, ha le stimmate del top player e oggi è esattamente dove vuole essere. Mi chiamavano tutti. Oggi vedo Pio e sono contento. Ma mi fa piacere anche per Seba a Cagliari e per Salvatore allo Spezia. A proposito, secondo me anche Salvatore merita di arrivare in Serie A. Ne sono convinto".

Leggi anche
Nela: “Scudetto? Inter la più attrezzata e quella che gioca meglio. Ma occhio a…”
Filip Stankovic: “L’Inter è e sarà sempre la mia casa. Ho un sogno con mio fratello e mio...

© RIPRODUZIONE RISERVATA