Gianni Pampinella Redattore 29 agosto 2025 (modifica il 29 agosto 2025 | 18:32)

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Juan Cuadrado ha toccato diversi temi. Dalla condizione fisica, al suo passaggio all'Inter: "Quando sono arrivato, la squadra stava finendo la preparazione. Sono al 70%, ma sono pronto a giocare quanto serve: 45 minuti, 60, finché non finisce la benzina".

La Serie A è un campionato per vecchi? — "Più che altro, è un campionato che crede all’utilità dei giocatori esperti e alle tante cose che possono dare alle squadre. L’Italia è la mia seconda casa, nel 2011 portai qui anche mamma e mia sorella. Ci piace tutto. In Colombia torniamo in estate".

Il Pisa è la sua settima squadra italiana, chiudiamo con un pensiero per ciascuna delle prime sei. — "A Udine faceva freddo, ma era un bel posto per cominciare. Di Lecce ricordo la gioia del primo gol in Serie A: un momento che aspettavo da quando sognavo di giocare in Europa. Andavo a fare la spesa al mercato e mi riempivano di regali. Un calore simile lo trovai a Firenze: con la maglia viola esplosi definitivamente. La Juve è la squadra del cuore: a Torino ho vinto tantissimo, lì sono nati i miei figli".

"Alcuni tifosi mi hanno fischiato per il passaggio all’Inter, ma io volevo e potevo restare. All’improvviso la società annunciò sui social che non mi avrebbe rinnovato il contratto. Ci restai male: avrebbero potuto chiamarmi e dirmelo. Ma la gente ha capito e mi vuole bene: mia mamma vive a Torino e quando vado a trovarla i tifosi della Juve mi salutano con affetto. Andai all’Inter per restare ad alti livelli, ma ho giocato poco per un infortunio. E infine l’Atalanta: mi sono trovato molto bene con società, allenatore e tifosi. Adesso voglio regalare sorrisi e gioie al popolo di Pisa".

