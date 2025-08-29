Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Marco Piccari ha commentato anche delle mosse di mercato dell'Inter. Ecco le sue parole:
Piccari: “Mercato dell’Inter fatto di giovani. E’ un campionato al ribasso”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Marco Piccari ha commentato anche delle mosse di mercato dell'Inter
Il mercato dell’Inter?
“Anche l’Inter ha fatto il mercato con qualche giovane, poi nella prima giornata ho visto l’esaltazione del Como, dell’Inter e della stessa Roma che vince 1-0 con l’errore di Lucumi. Noi dobbiamo commentare quello che vediamo, magari qualche indicazione sarà in linea con la prima giornata, però questo è un campionato che va al ribasso”.
(Fonte: TMW Radio)
