Cubarsí esalta Bastoni: “Difensore spettacolare, conosciamo il suo livello ma…”

Il difensore del Barcellona ha parlato di Alessandro Bastoni nel corso della lunga intervista rilasciata al Mundo Deportivo
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Pau Cubarsí, difensore del Barcellona ha parlato di Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter e della Nazionale Italiana, nel corso della lunga intervista rilasciata al Mundo Deportivo.

Il calciatore blaugrana ha commentato le indiscrezioni sull'interesse del club catalano per il calciatore classe 1999:

"Sì, è un difensore centrale spettacolare. L'ho visto giocare solo poche volte, ma sappiamo tutti a che livello è. Ma questo dipende dalla dirigenza. Penso che abbiamo difensori centrali straordinari e siamo molto soddisfatti del lavoro che facciamo tutti nel “reparto arretrato”.

