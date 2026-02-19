Pau Cubarsí, difensore del Barcellona ha parlato di Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter e della Nazionale Italiana, nel corso della lunga intervista rilasciata al Mundo Deportivo.

"Sì, è un difensore centrale spettacolare. L'ho visto giocare solo poche volte, ma sappiamo tutti a che livello è. Ma questo dipende dalla dirigenza. Penso che abbiamo difensori centrali straordinari e siamo molto soddisfatti del lavoro che facciamo tutti nel “reparto arretrato”.