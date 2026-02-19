Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonello Valentini, ex dirigente FIGC, ha parlato anche di Inter tra Champions League e campionato:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Valentini: “Inter irraggiungibile in campionato. E in Champions è quella che…”
news
Valentini: “Inter irraggiungibile in campionato. E in Champions è quella che…”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonello Valentini, ex dirigente FIGC, ha parlato anche di Inter tra Champions League e campionato
Che probabilità hanno le squadre italiane di rimontare in Champions League?—
"Il cuore spera che recuperino e si qualifichino tutte e tre, ma la realtà è diversa. L'Inter rimane quella con maggiori probabilità; in Norvegia del resto sono cadute tante grandi, per quanto la polemica sul sintetico abbia stufato. È riconosciuto dalla FIFA, ad eccezione solo delle fase finali dei Mondiali".
Il pareggio del Milan chiude il discorso scudetto per Allegri?—
"Ritengo che l'Inter sia pressoché irraggiungibile. Io ormai do per scontato che il Milan si piazzerà in Champions. Per Napoli e Juventus non rientrare fra le prime quattro invece sarebbe un fallimento. Per la Roma, che è un gradino sotto, sarebbe piuttosto una delusione".
(Fonte: TMW Radio)
© RIPRODUZIONE RISERVATA