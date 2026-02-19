FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Valentini: “Inter irraggiungibile in campionato. E in Champions è quella che…”

news

Valentini: “Inter irraggiungibile in campionato. E in Champions è quella che…”

Valentini: “Inter irraggiungibile in campionato. E in Champions è quella che…” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonello Valentini, ex dirigente FIGC, ha parlato anche di Inter tra Champions League e campionato
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonello Valentini, ex dirigente FIGC, ha parlato anche di Inter tra Champions League e campionato:

Valentini: “Inter irraggiungibile in campionato. E in Champions è quella che…”- immagine 2
Getty Images

Che probabilità hanno le squadre italiane di rimontare in Champions League?

—  

"Il cuore spera che recuperino e si qualifichino tutte e tre, ma la realtà è diversa. L'Inter rimane quella con maggiori probabilità; in Norvegia del resto sono cadute tante grandi, per quanto la polemica sul sintetico abbia stufato. È riconosciuto dalla FIFA, ad eccezione solo delle fase finali dei Mondiali".

Valentini: “Inter irraggiungibile in campionato. E in Champions è quella che…”- immagine 3
Getty Images

Il pareggio del Milan chiude il discorso scudetto per Allegri?

—  

"Ritengo che l'Inter sia pressoché irraggiungibile. Io ormai do per scontato che il Milan si piazzerà in Champions. Per Napoli e Juventus non rientrare fra le prime quattro invece sarebbe un fallimento. Per la Roma, che è un gradino sotto, sarebbe piuttosto una delusione".

(Fonte: TMW Radio)

Leggi anche
Gabbia: “Stadio ammutolito per il -7 dall’Inter? Guardiamo a noi, poi tireremo le...
Di Napoli: “Inter, spallata importante al campionato. E in Champions…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA