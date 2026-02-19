Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonello Valentini, ex dirigente FIGC, ha parlato anche di Inter tra Champions League e campionato

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonello Valentini, ex dirigente FIGC, ha parlato anche di Inter tra Champions League e campionato:

Che probabilità hanno le squadre italiane di rimontare in Champions League?

"Il cuore spera che recuperino e si qualifichino tutte e tre, ma la realtà è diversa. L'Inter rimane quella con maggiori probabilità; in Norvegia del resto sono cadute tante grandi, per quanto la polemica sul sintetico abbia stufato. È riconosciuto dalla FIFA, ad eccezione solo delle fase finali dei Mondiali".