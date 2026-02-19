Matteo Gabbia, giocatore del Milan , dopo il pari contro il Como ha parlato anche della lotta scudetto: «Stadio ammutolito e immalinconito per il meno sette? Dobbiamo avere, come dice mister Allegri , la forza e la ludicidità di guardare a noi stessi, di guardare ai nostri margini di miglioramento, quelle che sono le potenzialità di questa squadra e cercare ogni giorno di non accontentarsi mai e di voler migliorare sempre. Poi a fine anno tireremo le somme».

«Inutile parlare del futuro, dobbiamo guardare a noi stessi con fiducia, con tranquillità e cercare da domenica di tornare ai tre punti che credo sia la cosa più importante. Se dà fiducia il ritorno di Leao? Rafa si sta allenando bene, è tornato ad allenarsi con noi a pieno ed è un giocatore fonamentale.. L o sa e tutti glielo ripetiamo. Sta dimostrando grande voglia di voler tornare al cento per cento, sono contento del gol che ha fatto e sono certo e sicuro che ne farà altri che ci daranno una mano. Sono contento per lui e spero che migliori ancora e segni ancora», ha concluso il calciatore rossonero.