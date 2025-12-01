FC Inter 1908
Cucciari: “Ci sono Inter, Milan e Napoli superiori a tutti, i valori stanno uscendo fuori”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Alessandro Cucciari ha fatto il punto sul campionato dopo gli ultimi risultati del weekend
Marco Macca
Marco Macca 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Alessandro Cucciari ha fatto il punto sul campionato dopo gli ultimi risultati del weekend:

Milan e Napoli al comando:

"Ci sono Inter, Milan e Napoli superiori a tutti, il tempo sta passando e si sta sistemando questa situazione, i valori stanno uscendo fuori. Sono ancora tutte lì, ma c'è anche il Como, anche se non dà fastidio per lo Scudetto. Mi piacerebbe, ma è molto difficile. Credo che alla fine gli organici importanti se la giocheranno. Roma, Juve e le altre lotteranno per un posto Champions".

(Fonte: TMW Radio)

