Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Alessandro Cucciari ha fatto il punto sul campionato dopo gli ultimi risultati del weekend:
Cucciari: “Ci sono Inter, Milan e Napoli superiori a tutti, i valori stanno uscendo fuori”
Milan e Napoli al comando:
"Ci sono Inter, Milan e Napoli superiori a tutti, il tempo sta passando e si sta sistemando questa situazione, i valori stanno uscendo fuori. Sono ancora tutte lì, ma c'è anche il Como, anche se non dà fastidio per lo Scudetto. Mi piacerebbe, ma è molto difficile. Credo che alla fine gli organici importanti se la giocheranno. Roma, Juve e le altre lotteranno per un posto Champions".
