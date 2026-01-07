Intervistato da DAZN dopo il pareggio contro il Verona, Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato così della gara e del prossimo impegno contro l'Inter: "Ci sono stati due episodi negativi in cui potevamo fare meglio: anche sul rigore, c'è una valutazione un po' particolare... Però la accettiamo. Potevano ammazzare chiunque ma siamo stati bravi a tenere la testa sulle spalle e a metterci lì: ci sono stati annullati due gol, quello di Hojlund non so dove sarebbe dovuto mettersi il braccio, però sono valutazioni soggettive di chi sta al VAR e bisogna accettarle.