Intervistato da DAZN dopo il pareggio contro il Verona, Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato così della gara e del prossimo impegno contro l'Inter: "Ci sono stati due episodi negativi in cui potevamo fare meglio: anche sul rigore, c'è una valutazione un po' particolare... Però la accettiamo. Potevano ammazzare chiunque ma siamo stati bravi a tenere la testa sulle spalle e a metterci lì: ci sono stati annullati due gol, quello di Hojlund non so dove sarebbe dovuto mettersi il braccio, però sono valutazioni soggettive di chi sta al VAR e bisogna accettarle.
news
Conte: “Che deve fare Hojlund? Amputarsi il braccio. Rigore particolare. Inter? Fa bene Chivu a…”
Che deve fare con quel braccio Hojlund? Fatemi capire, se lo deve amputare? Diventa difficile, però ok, andiamo avanti. L'Inter? A me non interessa parlare di favoriti, anche perché senno scatenate sempre un putiferio sulle mie parole. Sappiamo di affrontare una squadra forte, che ha fatto due finali di Champions League in tre anni: andremo lì con grande voglia, faremo la conta come oggi ma chi giocherà darà il massimo. Sappiamo che in queste partite ci sarà sempre grande attenzione mediatica.
Chivu dice che non gli interessa quello che dico? Fa bene a non commentare, non mi sembra di aver detto chissà cosa: ho solo ricordato la storia, ho fatto anche complimenti. Considero Inter, Juve e Milan tre top club: poi siete bravi a parlare e a trovare sempre un aspetto negativo. Ma dirlo significa ricordare cent'anni di storia: se dico qualcosa sugli arbitri, putiferio, se lo dicono altri, niente. Capisco che a livello mediatico sono un personaggio che fa parlare, però a volte vengono create ad arte: succede solo in Italia".
© RIPRODUZIONE RISERVATA