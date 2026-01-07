Ai microfoni di DAZN, Carlos Cuesta commenta così il ko del suo Parma per 2-0 contro l’Inter:
“Abbiamo provato, siamo stati abbastanza compatti nella fase difensiva soprattutto nel primo tempo, volevamo giocare più alti e uscire di più con la palla per sfruttare gli spazi che lasciavano quando pressavano. Nel secondo siamo stati un po’ più aggressivi per pressarli di più, poi sai che se perdi un duello sono davanti alla porta, ma dovevamo provare qualcosa. Loro sono stati bravi, noi non abbiamo sfruttato i momenti e questo lo abbiamo pagato.
Ondrejka e Oristanio? Metterli nelle condizioni giuste e anche lavorare, per alzare il livello tutti. E avremo bisogno del massimo da tutti per fare punti.
Mercato? Siamo allineati col club, ci focalizziamo su far crescere e migliorare la squadra sempre”.
