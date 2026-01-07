Henrikh Mkhitaryan , centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Parma: "Bisogna pensare a stasera, affrontiamo una buona squadra che gioca a pallone e crea difficoltà: faremo il nostro gioco e siamo qua per portare a casa i tre punti.

Avremo tempo di pensare al Napoli. Gioco meno? Non cambia niente, siamo qua ad aiutare la squadra: la rosa è da 25, ognuno vuole giocare ma sono qui per aiutare la squadra. Anche l'infortunio mi ha fermato, ma mi sto riprendendo e spero di giocare un po' di più".