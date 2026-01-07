Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Parma: "Bisogna pensare a stasera, affrontiamo una buona squadra che gioca a pallone e crea difficoltà: faremo il nostro gioco e siamo qua per portare a casa i tre punti.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Mkhitaryan: “C’è tempo per pensare al Napoli. L’infortunio mi ha fermato ma sto tornando”
news
Mkhitaryan: “C’è tempo per pensare al Napoli. L’infortunio mi ha fermato ma sto tornando”
Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Parma
Avremo tempo di pensare al Napoli. Gioco meno? Non cambia niente, siamo qua ad aiutare la squadra: la rosa è da 25, ognuno vuole giocare ma sono qui per aiutare la squadra. Anche l'infortunio mi ha fermato, ma mi sto riprendendo e spero di giocare un po' di più".
© RIPRODUZIONE RISERVATA