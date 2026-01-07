FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Mkhitaryan: “C’è tempo per pensare al Napoli. L’infortunio mi ha fermato ma sto tornando”

news

Mkhitaryan: “C’è tempo per pensare al Napoli. L’infortunio mi ha fermato ma sto tornando”

Mkhitaryan: “C’è tempo per pensare al Napoli. L’infortunio mi ha fermato ma sto tornando” - immagine 1
Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Parma
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Parma: "Bisogna pensare a stasera, affrontiamo una buona squadra che gioca a pallone e crea difficoltà: faremo il nostro gioco e siamo qua per portare a casa i tre punti.

Mkhitaryan: “C’è tempo per pensare al Napoli. L’infortunio mi ha fermato ma sto tornando”- immagine 2

Avremo tempo di pensare al Napoli. Gioco meno? Non cambia niente, siamo qua ad aiutare la squadra: la rosa è da 25, ognuno vuole giocare ma sono qui per aiutare la squadra. Anche l'infortunio mi ha fermato, ma mi sto riprendendo e spero di giocare un po' di più".

Leggi anche
Chivu: “Cambi? Tutti coinvolti e solo 72 ore. Napoli? Rischi di prenderla dove non...
Parma, Ondrejka: “Inter forte, ma vogliamo fare quello che sappiamo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA