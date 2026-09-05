L’impatto con l’Inter è stato immediato. Curtis Jones è arrivato a Milano con la voglia di mettersi alla prova, ma gli sono bastati pochi giorni per sentirsi parte del gruppo.

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A raccontarlo è lo stesso centrocampista inglese, che parla soprattutto dell’accoglienza ricevuta dai nuovi compagni dopo l'incredibile 3-2 contro il Napoli.

Jones: «Mi sento già a casa»

«Sai qual è la verità? È che mi sento già a casa con questi ragazzi. Fin dal primo giorno sono stati incredibili con me e questo mi permette semplicemente di essere me stesso».

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Jones non nasconde di essere arrivato all’Inter con una motivazione particolare, quasi con la sensazione di dover dimostrare qualcosa.

«Sono arrivato qui con la sensazione di avere qualcosa da dimostrare, ma so che, se resto semplicemente me stesso, i compagni mi apprezzeranno, così come lo staff e anche i tifosi. Mi è stata data la possibilità di essere semplicemente me stesso, godermi il calcio e non sentire di dover dimostrare sempre a qualcuno che si sbaglia su di me».

«Sanno già quello che posso fare»

C’è poi un altro aspetto che Jones considera importante: molti dei nuovi compagni lo conoscevano già da avversario.

«Ho anche la sensazione che i ragazzi sappiano già quello che sono in grado di fare. Ovviamente ci ho giocato contro e avranno visto le mie partite. Adesso ho questa opportunità e devo dimostrare sul campo quello che posso fare. Ma i compagni e lo staff sono fantastici, quindi posso davvero essere me stesso».

Un inserimento che, almeno fuori dal campo, sembra quindi essere partito nel migliore dei modi. Ora Jones vuole fare il resto con la maglia dell’Inter.