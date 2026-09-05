Il difensore nerazzurro fa rispuntare 'il defibrillatore': altra vittoria in apnea per la formazione di Chivu che stavolta trova i tre punti in rimonta
FCIN1908 / Inter, rimonta clamorosa: la ThuLa manda il Napoli a meno 6
Un'altra volta. L'ultima volta era stato panico per un salvataggio sulla linea di Bisseck che ha salvato l'Inter a Cagliari che ha vinto di misura con una rete di Calhanoglu. Con il Napoli, quanto a difficoltà respiratorie, agli interisti non è certo andata meglio. In apnea, come sempre per tutto il tempo quando gioca la Beneamata. A San Siro stavolta c'era il Napoli. Occasioni create, una traversa di Dimarco, un rigore negato visto pure dai satelliti. E poi. Poi due gol del Napoli. Uno dopo l'altro. Due a zero sotto in tre minuti. Sarebbe finito al tappeto chiunque.
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Non l'Inter. Non l'Inter di Lautaro Martinez. Che ha raccolto un assist al bacio di Dimarco e ha infilato la palla alle spalle di Meret: 2-1 e palla al centro. E come se non bastasse poi, sempre in apnea, sempre dopo un po' di occasioni create, con il Napoli pronto a difendersi, è arrivato prima un palo di Thuram (che era entrato al posto di Esposito) e poi il suo gol. Quello del 2-2. Poteva anche accontentarsi a quel punto la squadra di Chivu. Ma... col cavolo, diciamolo. Perché l'Inter ha continuato ad attaccare e anche a rischiare. Pure il cuore ha rischiato sull'occasione clamorosa passata dai piedi di Anguissa. La palla è finita fuori nello stupore generale.
Poteva essere vittoria Napoli. E invece no. Lautaro se l'è presa a tempo scaduto: Bonny a fare Ronaldo sulla fascia, palla in area, l'argentino che trova la doppietta e urla di gioia arrampicandosi sopra i cancelli della Curva. È tornato lui. Ed è tornato pure il motto di Bisseck che aveva parlato di una partita infuocata contro il Cagliari e che lui aveva salvato togliendo la palla dalla linea della porta.
Stasera tante altre emozioni ed altre paure resettate dai gol e dai punti: "Tenete il defibrillatore ancora per un po'", ha scritto Bisseck e ha aggiunto anche l'hashtag: "Credi nel percorso". Al post il like di capitan Lautaro. Come se gli interisti a certi ritmi del cuore non ci fossero abituati.
La risposta del portiereGli ha risposto pure Josep Martinez, portiere nerazzurro. L'estremo difensore ha scritto: "E sti cazz***". Quello più preoccupato anche dopo la partita è sembrato proprio il portiere nerazzurro: i due gol incassati non li ha proprio digeriti per come sono arrivati. Nella gara contro il Cagliari, il tedesco aveva salvato palla sulla linea ma lui gli aveva mandato un messaggio: "Ero pronto io subito dietro".
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