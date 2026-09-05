Un'altra volta. L'ultima volta era stato panico per un salvataggio sulla linea di Bisseck che ha salvato l'Inter a Cagliari che ha vinto di misura con una rete di Calhanoglu. Con il Napoli, quanto a difficoltà respiratorie, agli interisti non è certo andata meglio. In apnea, come sempre per tutto il tempo quando gioca la Beneamata. A San Siro stavolta c'era il Napoli. Occasioni create, una traversa di Dimarco, un rigore negato visto pure dai satelliti. E poi. Poi due gol del Napoli. Uno dopo l'altro. Due a zero sotto in tre minuti. Sarebbe finito al tappeto chiunque.

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Non l'Inter. Non l'Inter di Lautaro Martinez. Che ha raccolto un assist al bacio di Dimarco e ha infilato la palla alle spalle di Meret: 2-1 e palla al centro. E come se non bastasse poi, sempre in apnea, sempre dopo un po' di occasioni create, con il Napoli pronto a difendersi, è arrivato prima un palo di Thuram (che era entrato al posto di Esposito) e poi il suo gol. Quello del 2-2. Poteva anche accontentarsi a quel punto la squadra di Chivu. Ma... col cavolo, diciamolo. Perché l'Inter ha continuato ad attaccare e anche a rischiare. Pure il cuore ha rischiato sull'occasione clamorosa passata dai piedi di Anguissa. La palla è finita fuori nello stupore generale.

Poteva essere vittoria Napoli. E invece no. Lautaro se l'è presa a tempo scaduto: Bonny a fare Ronaldo sulla fascia, palla in area, l'argentino che trova la doppietta e urla di gioia arrampicandosi sopra i cancelli della Curva. È tornato lui. Ed è tornato pure il motto di Bisseck che aveva parlato di una partita infuocata contro il Cagliari e che lui aveva salvato togliendo la palla dalla linea della porta.

Stasera tante altre emozioni ed altre paure resettate dai gol e dai punti: "Tenete il defibrillatore ancora per un po'", ha scritto Bisseck e ha aggiunto anche l'hashtag: "Credi nel percorso". Al post il like di capitan Lautaro. Come se gli interisti a certi ritmi del cuore non ci fossero abituati.

La risposta del portiere