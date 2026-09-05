L’analisi delle prestazioni individuali dell’Inter: chi ha inciso, chi ha sofferto e i protagonisti della partita contro il Napoli
VIDEO FCIN1908 / Inter, Chivu si ferma con i tifosi: selfie e autografi
MARTINEZ
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Miracoloso sia su Anguissa che su Hojlund, si dimostra all'altezza del ruolo. Ancora una volta
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