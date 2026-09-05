L’analisi delle prestazioni individuali dell’Inter: chi ha inciso, chi ha sofferto e i protagonisti della partita contro il Napoli

Daniele Mari
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MARTINEZ

ritiro arrivo pepo martinez

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Martinez 6.5

Miracoloso sia su Anguissa che su Hojlund, si dimostra all'altezza del ruolo. Ancora una volta

Inter-Napoli, le pagelle di Daniele Mari

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