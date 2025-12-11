Dal Canto: “Lotta scudetto tra Napoli e Inter, ma vedo i nerazzurri favoriti”

FC Inter 1908
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Alessandro Dal Canto, l'ex allenatore tra le altre del Padova, ha parlato anche della lotta scudetto in Serie A
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Alessandro Dal Canto, l'ex allenatore tra le altre del Padova, ha parlato anche della lotta scudetto in Serie A. Ecco le sue dichiarazioni:

"Alla fine se la giocheranno Napoli e Inter, e vedo l'Inter leggermente favorita per l'organico. E' vero che ha avuto qualche ko più del previsto, ma è normale dopo aver cambiato tecnico. Chivu è un esordiente in una big".

(Fonte: TMW Radio)

