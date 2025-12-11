Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato così ai microfoni dei cronisti presenti, tra cui FcInter1908

Marco Astori Redattore 11 dicembre - 20:03

A margine della cena di Natale, Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato così ai microfoni dei cronisti presenti, tra cui FcInter1908: "Il consultivo dell'anno è molto positivo: al di là di vittorie e sconfitte, il percorso è stato virtuoso e va riconosciuto come il modello sia vincente e la squadra abbia risposto positivamente.

E anche l'inizio di questa stagione depone a favore che le cose continuino nel modo migliore. Chivu per noi non è nulla di strano: lo conoscevamo, abbiamo avuto il coraggio di affidare la panchina ad un allenatore giovane, sapevamo le sue qualità. E' vero che abbiamo perso partite con squadre blasonate, ma sono state giocate alla pari e quindi sono gli episodi ad aver determinato le sconfitte.

Rinnovo di Carlos Augusto? Siamo in una situazione tranquilla, non ci sono casi particolari: affronteremo con calma tutte le situazioni gratificando chi se lo merita. Siamo molto attenti al rispetto degli aspetti contrattuali".