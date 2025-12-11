Intervenuto come ospite a Radio Sportiva, Sandro Sabatini ha risposto ad alcune domande degli ascoltatori sull'Inter a due giorni dalla sconfitta a San Siro in Champions League contro il Liverpool:
Sabatini: “Bastoni? Mi aspettavo carriera più lineare, che errore martedì. E Chivu…”
"In generale, Barella è uno che, anche nelle grandi partite, è sempre all'altezza della situazione. Raramente è colpevole di errori. Su Bastoni c'è un altro discorso: pensavo avesse una carriera più lineare e con meno passaggi a vuoto di ingenuità. Commette delle ingenuità che sarebbero giustificabili per un ragazzo di 20 anni, ma lui ne ha 26, ed è considerato un grande difensore a livello internazionale. Il rigore per il Liverpool non c'è, ma al tempo stesso c'è una grande ingenuità di Bastoni, che non serve. Una leggerezza, che diventa una bastonata. E' ancora potenzialmente per me il più forte difensore italiano, però non può permettersi dei passaggi a vuoto così pesanti, che per esempio non ha Barella".
"Inter-Liverpool? Chivu ha dovuto fare due cambi nel corso del primo tempo, secondo me per liberare uno slot ha sbagliato a non fare una sostituzione nell'intervallo. Perché poi ha avuto solo un'occasione per fare un'occasione e ha dovuto aspettare troppo. Frattesi? Per rimpiangere Frattesi ci vuole della fantasia, visto come ha giocato nelle ultime uscite".
(Fonte: Radio Sportiva)
