"In generale, Barella è uno che, anche nelle grandi partite, è sempre all'altezza della situazione. Raramente è colpevole di errori. Su Bastoni c'è un altro discorso: pensavo avesse una carriera più lineare e con meno passaggi a vuoto di ingenuità. Commette delle ingenuità che sarebbero giustificabili per un ragazzo di 20 anni, ma lui ne ha 26, ed è considerato un grande difensore a livello internazionale. Il rigore per il Liverpool non c'è, ma al tempo stesso c'è una grande ingenuità di Bastoni, che non serve. Una leggerezza, che diventa una bastonata. E' ancora potenzialmente per me il più forte difensore italiano, però non può permettersi dei passaggi a vuoto così pesanti, che per esempio non ha Barella".