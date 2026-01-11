Intervistato da Il Giornale, Danilo D'Ambrosio ha detto la sua sull'attesissimo big match tra Inter-Napoli. "Mi aspetto una sfida bella e intensa - pronostica D'Ambrosio - fra due squadre che giocheranno un calcio propositivo. Mi aspetto duelli in tutte le zone del campo, perché per ogni ruolo ci saranno coppie di giocatori importanti a sfidarsi. In Inter e Napoli, ogni reparto è di grande livello e sotto ogni punto di vista sono i migliori del campionato, insieme a quelli del Milan".