Intervistato da Il Giornale, Danilo D'Ambrosio ha detto la sua sull'attesissimo big match tra Inter-Napoli. "Mi aspetto una sfida bella e intensa - pronostica D'Ambrosio - fra due squadre che giocheranno un calcio propositivo. Mi aspetto duelli in tutte le zone del campo, perché per ogni ruolo ci saranno coppie di giocatori importanti a sfidarsi. In Inter e Napoli, ogni reparto è di grande livello e sotto ogni punto di vista sono i migliori del campionato, insieme a quelli del Milan".
D’Ambrosio: “Inter-Napoli, ecco cosa mi aspetto. Rispetto alla scorsa stagione…”
Intervistato da Il Giornale, l'ex nerazzurro ha parlato di Inter-Napoli
"Sarò al Meazza, consapevole che non sarà una partita decisiva per il campionato, nemmeno se dovesse vincere l'Inter. Rispetto alla scorsa stagione, il Napoli tra Champions e Supercoppa ha partite in più, chilometri in più, e chi queste gare non le ha è sicuramente agevolato".
