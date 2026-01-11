Uno dei più grandi attaccanti della storia nerazzurra è stato intervistato nel Matchday Programme

«Quelli con l’Inter sono anni indimenticabili, in cui ho vissuto emozioni difficili da dimenticare. Ho vinto e scalato le classifiche dei migliori marcatori. Il gol più bello? I gol sono tutti belli, quello più spettacolare è stato contro il Foggia, sono quei tiri che uno prova e che quando riescono fanno esplodere lo stadio, ricordo che quel giorno San Siro era esploso».Roberto Boninsegna è uno dei più noti attaccanti della storia nerazzurra. Ha parlato così in occasione del Matchday Programme del club realizzato per la gara di San Siro, che si gioca questa sera a Milano alle 20.45, contro il Napoli.

"Boninsegna è diventato il terzo miglior marcatore della storia dell'Inter, con cui ha giocato 281 partite, segnando 171 gol e vincendo uno Scudetto con una straordinaria rimonta nella stagione 1970/71. In quell'anno Bonimba trascinò i nerazzurri, segnando 24 gol e vincendo la classifica cannonieri della Serie A: tra le reti segnate spicca la doppietta contro il Napoli, chiusa con un increbile gol di testa sul calcio di punizione di Corso ad anticipare di un soffio la gamba di Panzanato", spiega il club sul Matchday.

«Io sono sempre stato un tifoso interista, ricordo che mia mamma faceva la magliaia e ogni anno a Santa Lucia le chiedevo la maglia dell’Inter e lei la faceva il nero davanti e l’azzurro dietro e io le dicevo sempre che la volevo a strisce. Lautaro? È un grandissimo giocatore, ha delle caratteristiche per cui l’avrei visto bene a giocare con me!», ha aggiunto Bonimba sulla sua avventura nerazzurra.

