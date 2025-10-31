Intervistato da Dan Peterson per Storie di Serie A, Danilo D'Ambrosio ha parlato della sua lunga carriera, concentrandosi in particolare sul suo periodo all'Inter partendo dal suo arrivo a Milano. "Fu difficile perché l'Inter è la squadra che ho sempre tifato, quindi c'era una parte emotiva molto importante. Indossare e onorare la maglia della squadra per cui tifi, non è come indossare la maglia di un'altra squadra. Se non riesci a trovare l'equilibrio giusto rischi di far prevalere la parte emozionale con la parte razionale. Poi quegli anni lì non erano facili".