L'operatore di mercato ed ex calciatore ha detto la sua sulle condidate al titolo: "Milan-Roma sarà indicativa"

Oscar Damiani, intervistato da tuttomercatoweb.com, ha detto la sua sulla corsa scudetto: "Milan-Roma sarà indicativa. È uno scontro diretto come poche volte in passato. Questa Roma mi piace, ma il Milan è capace di tutto".