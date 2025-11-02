Oscar Damiani, intervistato da tuttomercatoweb.com, ha detto la sua sulla corsa scudetto: "Milan-Roma sarà indicativa. È uno scontro diretto come poche volte in passato. Questa Roma mi piace, ma il Milan è capace di tutto".
Damiani: “Favorita scudetto? Il Napoli è più squadra, a ruota c’è l’Inter”
L'operatore di mercato ed ex calciatore ha detto la sua sulle condidate al titolo: "Milan-Roma sarà indicativa"
La favorita?
"Il Napoli è più squadra, ha un grande allenatore. Però a ruota c'è l'Inter".
La Juve è ripartita da Spalletti.
"Spalletti lo stimo. Sa dare un'identità alla propria squadra. La società è tornata forte. Quest'anno la Champions sarebbe un grande risultato, ma per il futuro la Juve tornerà protagonista".
