Intervistato dai canali ufficiali dell'Hellas Verona, l'attaccante brasiliano Giovane, autore oggi del gol dei gialloblù contro l'Inter, ha rilasciato queste dichiarazioni:
Verona, Giovane: “Felice per il gol, ora a Lecce per ottenere la prima vittoria”
"Sono molto felice per il gol, l'ho cercato molto, ma purtroppo abbiamo perso. Adesso però andiamo avanti perché ci aspetta un'altra partita difficile (contro il Lecce, ndr)".
"Il gol dà molta fiducia, ne parleremo con il mister ma ora dobbiamo lavorare duro in settimana perché a Lecce vogliamo ottenere la prima vittoria in campionato".
(Fonte: hellasverona.it)
