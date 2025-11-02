Intervistato dai canali ufficiali dell'Hellas Verona, Giovane, autore oggi del gol dei gialloblù contro l'Inter, ha parlato così

Intervistato dai canali ufficiali dell'Hellas Verona, l'attaccante brasiliano Giovane, autore oggi del gol dei gialloblù contro l'Inter, ha rilasciato queste dichiarazioni:

"Sono molto felice per il gol, l'ho cercato molto, ma purtroppo abbiamo perso. Adesso però andiamo avanti perché ci aspetta un'altra partita difficile (contro il Lecce, ndr)".