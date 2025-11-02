FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Verona, Giovane: “Felice per il gol, ora a Lecce per ottenere la prima vittoria”

news

Verona, Giovane: “Felice per il gol, ora a Lecce per ottenere la prima vittoria”

Verona, Giovane: “Felice per il gol, ora a Lecce per ottenere la prima vittoria” - immagine 1
Intervistato dai canali ufficiali dell'Hellas Verona, Giovane, autore oggi del gol dei gialloblù contro l'Inter, ha parlato così
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervistato dai canali ufficiali dell'Hellas Verona, l'attaccante brasiliano Giovane, autore oggi del gol dei gialloblù contro l'Inter, ha rilasciato queste dichiarazioni:

Verona, Giovane: “Felice per il gol, ora a Lecce per ottenere la prima vittoria”- immagine 2
Mediaset

"Sono molto felice per il gol, l'ho cercato molto, ma purtroppo abbiamo perso. Adesso però andiamo avanti perché ci aspetta un'altra partita difficile (contro il Lecce, ndr)".

Verona, Giovane: “Felice per il gol, ora a Lecce per ottenere la prima vittoria”- immagine 3

"Il gol dà molta fiducia, ne parleremo con il mister ma ora dobbiamo lavorare duro in settimana perché a Lecce vogliamo ottenere la prima vittoria in campionato".

(Fonte: hellasverona.it)

Leggi anche
Verona, Giovane a SM: “Felice per il gol, Bastoni e l’Inter sono di livello...
Zielinski: “Vittoria dal sapore bellissimo, siamo contenti. Gol? Ieri Palombo ci...

© RIPRODUZIONE RISERVATA