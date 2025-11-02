FC Inter 1908
Verona, Giovane a SM: “Felice per il gol, Bastoni e l’Inter sono di livello mondiale”

L'attaccante del Verona, Giovane, autore del momentaneo pareggio dell'Hellas contro l'Inter, ha rilasciato queste dichiarazioni
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

L'attaccante del Verona, Giovane, autore del momentaneo pareggio dell'Hellas contro l'Inter nella vittoria per 2-1 dei nerazzurri, ha rilasciato queste dichiarazioni a Sport Mediaset dopo il match:

"Il calcio è così, ma l'importante è lavorare durante la settimana, perché già la partita contro il Lecce sarà molto importante. La partita contro l'Inter è già il passato. Tutte le gare in Serie A sono difficili: noi lavoriamo per ottenere la prima vittoria. Ma il Verona ha un gruppo bellissimo. Quando sono arrivato, pensavo fosse più difficile, anche per via della lingua, ma dopo 4 mesi sembra che io sia qui da 10 anni".

"Il gol di oggi è molto importante per me, Bastoni è un giocatore di livello mondiale e l'Inter lo stesso. Ma non sono felice per la sconfitta. Il mister ci dice sempre che basta una vittoria e questo momento sarà alle spalle. Mi aiuta tanto, con me parla sempre".

(Fonte: Sport Mediaset)

