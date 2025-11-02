L'attaccante del Verona, Giovane, autore del momentaneo pareggio dell'Hellas contro l'Inter nella vittoria per 2-1 dei nerazzurri, ha rilasciato queste dichiarazioni a Sport Mediaset dopo il match:
"Il calcio è così, ma l'importante è lavorare durante la settimana, perché già la partita contro il Lecce sarà molto importante. La partita contro l'Inter è già il passato. Tutte le gare in Serie A sono difficili: noi lavoriamo per ottenere la prima vittoria. Ma il Verona ha un gruppo bellissimo. Quando sono arrivato, pensavo fosse più difficile, anche per via della lingua, ma dopo 4 mesi sembra che io sia qui da 10 anni".
"Il gol di oggi è molto importante per me, Bastoni è un giocatore di livello mondiale e l'Inter lo stesso. Ma non sono felice per la sconfitta. Il mister ci dice sempre che basta una vittoria e questo momento sarà alle spalle. Mi aiuta tanto, con me parla sempre".
(Fonte: Sport Mediaset)
