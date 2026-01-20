FC Inter 1908
Damiani: “Lotta scudetto? L’Inter è la squadra più forte ma non deve addormentarsi”

Intervistato da TMW, Oscar Damiani, noto procuratore, ha fatto il punto sulla lotta al vertice della classifica dopo i risultati di Inter e Milan
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervistato da TMW, Oscar Damiani, noto procuratore, ha fatto il punto sulla lotta al vertice della classifica dopo i risultati di Inter e Milan:

Non è stata una partita brillante per il Milan.

—  

"Ormai le partite vengono decise da una giocata, non c’è più chi domina. Adesso questo è il livello del nostro campionato e non c’è da stupirsi”.

Scudetto: sarà Inter?

—  

“È la squadra più forte, ma è ancora presto. Non deve certo addormentarsi o perdere punti per strada, altrimenti il Napoli sarebbe pronto ad approfittarne".

(Fonte: TMW)

