Intervistato da TMW, Oscar Damiani, noto procuratore, ha fatto il punto sulla lotta al vertice della classifica dopo i risultati di Inter e Milan:
Intervistato da TMW, Oscar Damiani, noto procuratore, ha fatto il punto sulla lotta al vertice della classifica dopo i risultati di Inter e Milan
Non è stata una partita brillante per il Milan.—
"Ormai le partite vengono decise da una giocata, non c’è più chi domina. Adesso questo è il livello del nostro campionato e non c’è da stupirsi”.
Scudetto: sarà Inter?—
“È la squadra più forte, ma è ancora presto. Non deve certo addormentarsi o perdere punti per strada, altrimenti il Napoli sarebbe pronto ad approfittarne".
(Fonte: TMW)
