Paganin: “Zielinski? Ecco perché Runjaic non l’ha preso a uomo. Lautaro gol di altissimo livello”

Paganin: “Zielinski? Ecco perché Runjaic non l’ha preso a uomo. Lautaro gol di altissimo livello” - immagine 1
Intervistato dal Messaggero Veneto, l'ex difensore dell'Inter ha analizzato la vittoria di sabato in casa dell'Udinese
Andrea Della Sala Redattore 

Intervistato dal Messaggero Veneto, l'ex difensore dell'Inter Massimo Paganin ha analizzato la vittoria di sabato in casa dell'Udinese

Zielinski, regista dell'Inter, è risultato tra i migliori in campo. Una marcatura a uomo, a suo avviso, avrebbe potuto limitare l'incidenza nella partita del polacco?

«Io penso che Runjaic abbia preso in considerazione questo tipo di opzione, ma l'avrà lasciata perdere per alcuni motivi. L'allenatore prende delle decisioni prima della gara e alle spalle c'è un lavoro di staff. Non c'è solo Zielinski ad avere le qualità per avviare il gioco dell'Inter. Anche i "braccetti" di difesa possono occuparsi della costruzione della manovra offensiva. L'Inter, attraverso il sistema di rotazioni dinamiche, non dà punti di riferimento. I nerazzurri sono capaci di attuare questo tipo di sistema molto bene, i calciatori riconoscono gli spazi».

Paganin: “Zielinski? Ecco perché Runjaic non l’ha preso a uomo. Lautaro gol di altissimo livello”- immagine 2
Come commenta il gol di Lautaro Martinez?

«Una rete di altissimo livello. Aveva più avversari vicino a lui e ha protetto molto bene il pallone, rientrando e riuscendo a individuare lo spazio per poi calciare con l'esterno. E' la prerogativa dei grandi. Rallenta il tempo e in quel momento decide cosa fare. Nel ruolo di punta centrale l'argentino è uno dei più forti».

