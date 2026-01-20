«Io penso che Runjaic abbia preso in considerazione questo tipo di opzione, ma l'avrà lasciata perdere per alcuni motivi. L'allenatore prende delle decisioni prima della gara e alle spalle c'è un lavoro di staff. Non c'è solo Zielinski ad avere le qualità per avviare il gioco dell'Inter. Anche i "braccetti" di difesa possono occuparsi della costruzione della manovra offensiva. L'Inter, attraverso il sistema di rotazioni dinamiche, non dà punti di riferimento. I nerazzurri sono capaci di attuare questo tipo di sistema molto bene, i calciatori riconoscono gli spazi».

«Una rete di altissimo livello. Aveva più avversari vicino a lui e ha protetto molto bene il pallone, rientrando e riuscendo a individuare lo spazio per poi calciare con l'esterno. E' la prerogativa dei grandi. Rallenta il tempo e in quel momento decide cosa fare. Nel ruolo di punta centrale l'argentino è uno dei più forti».