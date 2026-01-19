Il Milan può essere in grado di dar fastidio all'Inter per lo scudetto?

"Intanto bisogna togliersi la maschera: il Milan è una grande squadra, non ha le coppe europee e lotta giustamente per lo scudetto. Con il Lecce ha giocato una buona partita, cercando la profondità e sfruttando gli inserimenti dei centrocampisti. Può dar fastidio all'Inter sicuramente".