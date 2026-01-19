Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola si è detto convinto che il Milan di Allegri possa lottare con l'Inter fino alla fine per lo scudetto:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste De Paola: “Il Milan si tolga la maschera. Può dare fastidio all’Inter per lo scudetto”
news
De Paola: “Il Milan si tolga la maschera. Può dare fastidio all’Inter per lo scudetto”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola si è detto convinto che il Milan di Allegri possa lottare con l'Inter fino alla fine
Il Milan può essere in grado di dar fastidio all'Inter per lo scudetto?
—
"Intanto bisogna togliersi la maschera: il Milan è una grande squadra, non ha le coppe europee e lotta giustamente per lo scudetto. Con il Lecce ha giocato una buona partita, cercando la profondità e sfruttando gli inserimenti dei centrocampisti. Può dar fastidio all'Inter sicuramente".
(Fonte: TMW Radio)
© RIPRODUZIONE RISERVATA