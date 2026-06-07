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fcinter1908 news interviste Damiani: “Mercato? Cifre importanti, mi aspetto investimenti per il futuro. I calendari…”

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Damiani: “Mercato? Cifre importanti, mi aspetto investimenti per il futuro. I calendari…”

Radu Inter Damiani
Intervistato da TMW, il noto procuratore Oscar Damiani ha toccato alcuni temi caldi, dai calendari di Serie A al mercato delle big
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Intervistato da TMW, il noto procuratore Oscar Damiani ha toccato alcuni temi caldi, dai calendari di Serie A al mercato delle big:

Damiani: “Mercato? Cifre importanti, mi aspetto investimenti per il futuro. I calendari…”- immagine 2

"Prima o poi si dovranno affrontare tutte. Però le partite di cartello all’inizio destano interesse verso il campionato".

Che mercato si aspetta?

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“Le cifre per i giocatori importanti sono alte. Non ci saranno grandi operazioni ma investimenti per il futuro”.

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Nazionale: chi per la panchina?

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“Stimo Baldini ma vorrei un allenatore con un pedigree importanti. Non andiamo al Mondiale da troppo tempo”.

E il Milan?

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“Manca un direttore ma da milanista dico che sono troppi a pensare. Per quanto riguarda la panchina mi auguro di vedere Antonio Conte. Un allenatore coi fiocchi”.

(Fonte: TMW)

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