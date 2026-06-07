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fcinter1908 news interviste Damiani: “Mercato? Cifre importanti, mi aspetto investimenti per il futuro. I calendari…”
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Damiani: “Mercato? Cifre importanti, mi aspetto investimenti per il futuro. I calendari…”
Intervistato da TMW, il noto procuratore Oscar Damiani ha toccato alcuni temi caldi, dai calendari di Serie A al mercato delle big
Intervistato da TMW, il noto procuratore Oscar Damiani ha toccato alcuni temi caldi, dai calendari di Serie A al mercato delle big:
"Prima o poi si dovranno affrontare tutte. Però le partite di cartello all’inizio destano interesse verso il campionato".
Che mercato si aspetta?—
“Le cifre per i giocatori importanti sono alte. Non ci saranno grandi operazioni ma investimenti per il futuro”.
Nazionale: chi per la panchina?—
“Stimo Baldini ma vorrei un allenatore con un pedigree importanti. Non andiamo al Mondiale da troppo tempo”.
E il Milan?—
“Manca un direttore ma da milanista dico che sono troppi a pensare. Per quanto riguarda la panchina mi auguro di vedere Antonio Conte. Un allenatore coi fiocchi”.
(Fonte: TMW)
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