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Damiani: “Mondiali, Francia favorita. Volevo far venire Bounou in Serie A, poi…”

Radu Inter Damiani
Intervistato da TMW, Oscar Damiani, noto procuratore, ha fatto alcune considerazioni sui Mondiali in corso. Ecco le sue parole
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Intervistato da TMW, Oscar Damiani, noto procuratore, ha fatto alcune considerazioni sui Mondiali in corso. Ecco le sue parole:

Damiani: “Mondiali, Francia favorita. Volevo far venire Bounou in Serie A, poi…”- immagine 2
Getty Images

"La Francia non è certo una sorpresa, Deschamps è concreto: da calciatore era un grande tattico, ha imparato molto in Italia e per questo ha dato una grande organizzazione a calciatori di talento. Se poi unisci l'organizzazione al talento viene fuori qualcosa di invincibile".

Damiani: “Mondiali, Francia favorita. Volevo far venire Bounou in Serie A, poi…”- immagine 3
Getty Images

S'è distinto tra gli altri Bounou.

—  

"Qualche anno fa sono stato a casa sua in Marocco, lo volevo far venire in Italia. Parliamo di un grande portiere. Poi l'affare non è stato possibile".

Chi vince il Mondiale?

—  

"La Francia è favorita. Poi tutto è possibile".

Ha deluso il Brasile di Ancelotti.

—  

"Cosa può fare? Non è più il Brasile di una volta. Non mi sento di colpevolizzare Ancelotti".

(Fonte: TMW)

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