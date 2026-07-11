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fcinter1908 news interviste Damiani: “Mondiali, Francia favorita. Volevo far venire Bounou in Serie A, poi…”
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Damiani: “Mondiali, Francia favorita. Volevo far venire Bounou in Serie A, poi…”
Intervistato da TMW, Oscar Damiani, noto procuratore, ha fatto alcune considerazioni sui Mondiali in corso. Ecco le sue parole
Intervistato da TMW, Oscar Damiani, noto procuratore, ha fatto alcune considerazioni sui Mondiali in corso. Ecco le sue parole:
"La Francia non è certo una sorpresa, Deschamps è concreto: da calciatore era un grande tattico, ha imparato molto in Italia e per questo ha dato una grande organizzazione a calciatori di talento. Se poi unisci l'organizzazione al talento viene fuori qualcosa di invincibile".
S'è distinto tra gli altri Bounou.—
"Qualche anno fa sono stato a casa sua in Marocco, lo volevo far venire in Italia. Parliamo di un grande portiere. Poi l'affare non è stato possibile".
Chi vince il Mondiale?—
"La Francia è favorita. Poi tutto è possibile".
Ha deluso il Brasile di Ancelotti.—
"Cosa può fare? Non è più il Brasile di una volta. Non mi sento di colpevolizzare Ancelotti".
(Fonte: TMW)
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