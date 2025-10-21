FC Inter 1908
Danilo: “Scudetto? Napoli e Inter avanti, nerazzurri in vantaggio. Anche se hanno cambiato…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore bianconero ha parlato della lotta scudetto
Gianni Pampinella
Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Danilo ha parlato della lotta scudetto. Questo il giudizio dell'ex calciatore della Juve. "Napoli e Inter sono ancora più avanti, con l’Inter in leggero vantaggio. Ha cambiato il tecnico ma ha mantenuto la base che ha vinto negli ultimi anni".

"Il Napoli ha Antonio Conte, fattore molto, molto importante, il gruppo dello scudetto e buoni innesti — De Bruyne su tutti, un altro con il quale ho giocato — che aggiunge brillantezza e numeri che magari mancavano. Detto questo, mi auguro che la mia Juve possa trovare le chiavi per lottare fino alla fine".

