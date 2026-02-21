FC Inter 1908
Danilo Veiga: “Inter? Cercheremo di sfruttare i loro segnali di stanchezza e…”

Danilo Veiga, difensore del Lecce, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l'Inter. Ecco le sue parole
Marco Astori Redattore 

Danilo Veiga, difensore del Lecce, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l'Inter. Ecco le sue parole: "L'umore è buono: sarà difficile ma vogliamo continuare il nostro buon momento. Cercheremo di sfruttare i segnali di stanchezza loro e di dare il nostro meglio. Cercheremo di chiudere tutta la squadra: stiamo facendo bene, non ci interessa chi c'è contro. Ma dobbiamo stare attenti".

