Danilo Veiga, difensore del Lecce, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l'Inter. Ecco le sue parole: "L'umore è buono: sarà difficile ma vogliamo continuare il nostro buon momento. Cercheremo di sfruttare i segnali di stanchezza loro e di dare il nostro meglio. Cercheremo di chiudere tutta la squadra: stiamo facendo bene, non ci interessa chi c'è contro. Ma dobbiamo stare attenti".