Esposito a InterTV: “Mi sono sbloccato all’andata con loro e speriamo porti ancora bene”

Archiviata la spiacevole gara di Bodo per i nerazzurri è tempo di riprendere la corsa in campionato per blindare il primo posto in classifica dagli assalti delle inseguitrici. Inter che farà visita al Lecce di Di Francesco che si trova in un momento favorevole con due vittorie consecutive arrivate in campionato. Queste le parole di Pio Esposito rilasciate ai microfoni di InterTV nel pre partita: "Dobbiamo sempre mettere atteggiamento giusto e impegno per proseguire questo cammino positivo. Il Lecce è una squadra in forma che qui in casa da filo da torcere a tutti, noi dovremo fare la nostra partita pensando a fare il nostro. All'andata ho segnato e mi sono sbloccato e speriamo che mi porti ancora bene"