FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Esposito: “Non ho ancora fatto niente e non voglio accontentarmi. Lautaro è…”

news

Esposito: “Non ho ancora fatto niente e non voglio accontentarmi. Lautaro è…”

Esposito: “Non ho ancora fatto niente e non voglio accontentarmi. Lautaro è…” - immagine 1
Le parole di Francesco Pio Esposito ai microfoni di Dazn pochi minuti prima di Lecce-Inter: ecco le sue dichiarazioni
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Lecce-Inter, Francesco Pio Esposito ha parlato così del match:

"Bodo è stata un'esperienza unica, non avevo mai provato così tanto freddo in una partita di calcio, è stata un'esperienza di vita. Abbiamo già voltato pagina, pensiamo al Lecce che è una partita importantissima"

Gol all'andata è stato un momento di svolta?

"Non è passato così tanto tempo, un mesetto circa. Per un attaccante, un gol può essere decisivo per sbloccarsi, non ho ancora fatto niente e non voglio accontentarmi"

Giochi con Thuram al posto di Lautaro

"La mancanza del capitano si sente a prescindere dal risultato, è una persona importantissima in campo e fuori, è il capitano e il leader. Sento sempre la responsabilità, ho tanta carica, quello sì sicuramente"

Leggi anche
Esposito a InterTV: “Mi sono sbloccato all’andata con loro e speriamo porti ancora...
Prandelli: “Scudetto Inter? Chivu sa che la prossima stagione cambierà tutto....

© RIPRODUZIONE RISERVATA