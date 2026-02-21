Le parole di Francesco Pio Esposito ai microfoni di Dazn pochi minuti prima di Lecce-Inter: ecco le sue dichiarazioni

Matteo Pifferi Redattore 21 febbraio - 17:12

Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Lecce-Inter, Francesco Pio Esposito ha parlato così del match:

"Bodo è stata un'esperienza unica, non avevo mai provato così tanto freddo in una partita di calcio, è stata un'esperienza di vita. Abbiamo già voltato pagina, pensiamo al Lecce che è una partita importantissima"

Gol all'andata è stato un momento di svolta?

"Non è passato così tanto tempo, un mesetto circa. Per un attaccante, un gol può essere decisivo per sbloccarsi, non ho ancora fatto niente e non voglio accontentarmi"

Giochi con Thuram al posto di Lautaro

"La mancanza del capitano si sente a prescindere dal risultato, è una persona importantissima in campo e fuori, è il capitano e il leader. Sento sempre la responsabilità, ho tanta carica, quello sì sicuramente"