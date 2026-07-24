Getty Images

Si è chiusa dopo sei stagione l'avventura di Matteo Darmian con la maglia dell'Inter. Accolto tra lo scetticismo generale, il giocatore ha saputo conquistare un'intera tifoseria grazie alla sua professionalità, serietà e duttilità tattica. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Darmian ha ripercorso la sua carriera in nerazzurro, alla domanda su chi tra i compagni nerazzurri è rimasto un amico per la vita, il difensore ha risposto così.

Getty Images

"Con tutto il gruppo italiano ho legami che vanno oltre il calcio. E poi cito Marcus Thuram: è francese, ma in fondo anche lui un po’ italiano. Mi ha detto che, a furia di restare in panchina al Mondiale, si è sentito un po’ Darmian...".

(Gazzetta dello Sport)