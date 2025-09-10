Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, ha parlato così dell'interesse dell'Inter nei confronti di Cesc Fabregas dopo l'addio di Inzaghi

Marco Astori Redattore 10 settembre 2025 (modifica il 10 settembre 2025 | 00:07)

Intervenuto negli studi di Sportitalia, Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, ha parlato così dell'interesse dell'Inter nei confronti di Cesc Fabregas dopo l'addio di Inzaghi: “Non so di nessun incontro tra l’Inter e Fabregas. Noi abbiamo sempre avuto una grandissima relazione sintonia con Cesc dal primo momento. Lui ha sempre ribadito che qual’ora fosse stato messo nelle condizioni di sviluppare meglio il progetto sarebbe rimasto.

Non abbiamo mai dubitato delle sue parole e quindi dico la verità non ci siamo mai preoccupati realmente che potesse partire. Non abbiamo mai pensato di cercare un’alternativa, perché nella nostra opinione se l’Inter era nelle condizioni di approcciare il nostro allenatore il giorno x di Giugno, noi lo avremmo scelto il giorno dopo. Non volevamo dare a Fabregas nessun pretesto per pensare che stesse valutando un sostituto.

Nico Paz? Nico vale tanto adesso e in futuro ancora di più. L’ho pagato 6 milioni per il 50%. I numeri li fa chi vende ma noi non vendiamo Nico, abbiamo purtroppo una situazione sfavorevole con il Real Madrid e questo lo sappiamo ma di fatto rivendichiamo una grande intuizione, nostra di Cesc del suo collaboratore Dani Guindos che aveva già avuto il ragazzo. Non facciamo numeri, facciamo solo lavorare un ragazzo che ha un grande potenziale di miglioramento, dopodiché quello che può fare l’avete visto tutti.

E’ un giocatore moderno, di grande tecnica e forza con discreta rifinitura, il gol con la Lazio ne è la prova. E’ un giocatore che ha gol nei piedi nelle gambe ha buoni tempi di inserimento ma li deve migliorare. E’ un giocatore che da grande disposizione anche in fase difensiva, è un giocatore moderno. Se prendiamo il PSG dell’anno scorso come squadra di riferimento in cui tutti anche quelli di talento lavorano lui è in quel solco li. E’ un ragazzo top, un campione. Forse come persona anche meglio“.