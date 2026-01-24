FC Inter 1908
L'attaccante canadese ha parlato del suo ambientamento in bianconero e delle altre proposte ricevute in passato
Jonathan David, attaccante canadese della Juventus, ha rilasciato un'intervista a Repubblica: "Non sono pentito della scelta che ho fatto e la rifarei. Il tempo metterà a posto le cose".

È cosciente di non aver rispettato le aspettative, finora?

"Lo sono. Io sono paziente, ma so che la Juve non può esserlo perché i risultati non possono aspettare. Sto cercando di accelerare i tempi".

Ha mai perso la fiducia?

"Quella in me stesso no, anche grazie all'esperienza simile a Lille. E nemmeno quella di club, allenatore e compagni".

È vero che in estate ha trattato con il Napoli?

"È vero, ma ho scelto la Juventus: qui c'è un progetto interessante per il futuro. Ora il Napoli lo sfideremo sul campo: è una partita fondamentale. Quando mancheranno cinque giornate alla fine capiremo dove potremo arrivare".

