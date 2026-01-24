Ai microfoni di Fanpage, Mario Giuffredi, noto procuratore, ha parlato così del suo assistito Francesco Pio Esposito

Nel corso di una lunga intervista concessa ai microfoni di Fanpage, Mario Giuffredi, noto procuratore, ha parlato così del suo assistito Francesco Pio Esposito: "La sua situazione è nata in automatico, avendo già gli altri due. Con lui siamo stati bravi e in tre anni è diventato il centravanti della Nazionale. Ma siamo stati bravi perché lui è forte".

La sua crescita in questi mesi è stata prorompente.

"Pio è un ragazzo di un'intelligenza al di sopra della media. E ha avuto una grande fortuna, i suoi fratelli. Vive del loro vissuto e ha fatto tesoro delle esperienze di entrambi. Ha capito cosa vuol dire stare a certi livelli, soprattutto con Sebastiano, e che serve equilibrio. Poi noi ci mettiamo il nostro, la famiglia fa lo stesso e lui riesce a non andare via di testa, a restare sempre centrato nel bene e nel male. Vi racconto un aneddoto".

Vai.

"È stato premiato al Gran Galà del Calcio, dove i procuratori non possono essere invitati. Pio va a ritirare il premio e ha un posto riservato con lui. Mi dice: "Vorrei venissi tu con me". È un pensiero che gli è venuto spontaneamente, perché crede sia stato una persona importante per lui".

È vero che sono già arrivate proposte importanti?

"Di offerte ce ne sono state. Però a Pio, come a tutti i giocatori, ho sempre detto: "Nel calcio chi va dietro ai soldi è destinato a morire". Gli ho sempre consigliato di seguire il cuore, di scegliere ciò che lo fa stare meglio con se stesso. Non ha mai avuto l'esigenza di prendere in considerazione altre proposte perché il suo amore è sempre stato l'Inter. La sua storia è bella: è partito dai ragazzini con Chivu ed è diventato il centravanti della prima squadra con Chivu. Anche il club è sempre stato innamorato di lui. Quando ci sono due entità che si esprimono amore a vicenda, perché pensare ad eventuali offerte che arrivano? I soldi non sempre rendono felici".