FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Capello: “Inter ha tutto per il doppio impegno! Su Barella e Lautaro a secco con le big vi dico…”

news

Capello: “Inter ha tutto per il doppio impegno! Su Barella e Lautaro a secco con le big vi dico…”

Capello: “Inter ha tutto per il doppio impegno! Su Barella e Lautaro a secco con le big vi dico…” - immagine 1
Fabio Capello, ex allenatore, ha concesso un'intervista ai microfoni di Sportweek. Queste le sue dichiarazioni sulla corsa scudetto
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Fabio Capello, ex allenatore, ha concesso un'intervista ai microfoni di Sportweek. Queste le sue dichiarazioni sulla corsa scudetto: "Sono entusiasta di un paio di partite viste ultimamente. Inter-Napoli in campionato e Roma-Torino di Coppa Italia davvero soddisfatto: veloci, intense, pochi fischi arbitrali. Speriamo si sia imboccata la strada giusta per tornare a essere competitivi in Europa, dove certi i ritmi di gioco sono all’ordine del giorno. E quando parlo di competitività, non mi riferisco solo ai nostri club ma anche alla nazionale".

Capello: “Inter ha tutto per il doppio impegno! Su Barella e Lautaro a secco con le big vi dico…”- immagine 2
Getty Images

Chi è la favorita per lo scudetto?

"Beh, l’Inter e la squadra che ha tutto per poter imboccare la strada verso il titolo senza altri passi falsi dopo le quattro sconfitte già incassate. Adesso i nerazzurri faranno gli scongiuri, ma secondo me senza infortuni sono attrezzati per il doppio impegno campionato-Champions".

Lautaro fa pochi goal con le big?

"Ma è tutto il resto a dare valore alle sue prestazioni. Lautaro crea spazi, fa movimento, favorendo gli inserimenti dei compagni. Facciamo l’esempio opposto: Pulisic è bravissimo quando la palla fra i piedi, a Firenze si è creato da solo tra occasioni da goal. Ma senza palla non fa lo stesso lavoro di Lautaro o di Hojlund. Resta però un giocatore importantissimo per i rossoneri".

Inter
Getty Images

Dimarco?

"Non lo definirei un difensore, piuttosto un esterno che partecipa alla fase difensiva, ma con un eccellente senso dell’inserimento nello spazio e una qualità balistica impressionante. Vedi il gioco e il compagno che si libera in area di rigore che sa che verrà servito con una palla veloce precisa".

Barella?

"Da presidente del premio Bulgarelli, uno dei primi trofei che ho consegnato è stato proprio Nicoló, quando ancora giocava a Cagliari. E con questo credo di aver chiarito quanta e quale considerazione abbia nei confronti del ragazzo".

Leggi anche
Ag Esposito: “Pio ama l’Inter e viceversa! È vero che ha avuto offerte, io gli ho...
Giuffredi svela: “Seba Esposito? Non sono stupido ma mi stava sul cazzo perché…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA