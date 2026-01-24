Fabio Capello, ex allenatore, ha concesso un'intervista ai microfoni di Sportweek. Queste le sue dichiarazioni sulla corsa scudetto

Marco Astori Redattore 24 gennaio 2026 (modifica il 24 gennaio 2026 | 11:46)

Fabio Capello, ex allenatore, ha concesso un'intervista ai microfoni di Sportweek. Queste le sue dichiarazioni sulla corsa scudetto: "Sono entusiasta di un paio di partite viste ultimamente. Inter-Napoli in campionato e Roma-Torino di Coppa Italia davvero soddisfatto: veloci, intense, pochi fischi arbitrali. Speriamo si sia imboccata la strada giusta per tornare a essere competitivi in Europa, dove certi i ritmi di gioco sono all’ordine del giorno. E quando parlo di competitività, non mi riferisco solo ai nostri club ma anche alla nazionale".

Chi è la favorita per lo scudetto?

"Beh, l’Inter e la squadra che ha tutto per poter imboccare la strada verso il titolo senza altri passi falsi dopo le quattro sconfitte già incassate. Adesso i nerazzurri faranno gli scongiuri, ma secondo me senza infortuni sono attrezzati per il doppio impegno campionato-Champions".

Lautaro fa pochi goal con le big?

"Ma è tutto il resto a dare valore alle sue prestazioni. Lautaro crea spazi, fa movimento, favorendo gli inserimenti dei compagni. Facciamo l’esempio opposto: Pulisic è bravissimo quando la palla fra i piedi, a Firenze si è creato da solo tra occasioni da goal. Ma senza palla non fa lo stesso lavoro di Lautaro o di Hojlund. Resta però un giocatore importantissimo per i rossoneri".

Dimarco?

"Non lo definirei un difensore, piuttosto un esterno che partecipa alla fase difensiva, ma con un eccellente senso dell’inserimento nello spazio e una qualità balistica impressionante. Vedi il gioco e il compagno che si libera in area di rigore che sa che verrà servito con una palla veloce precisa".

Barella?

"Da presidente del premio Bulgarelli, uno dei primi trofei che ho consegnato è stato proprio Nicoló, quando ancora giocava a Cagliari. E con questo credo di aver chiarito quanta e quale considerazione abbia nei confronti del ragazzo".