L'esito degli esami a cui si è sottoposto l'attaccante inglese nella giornata di oggi dopo l'infortunio in Udinese-Roma

Dopo l'infortunio durante la sfida contro la Roma, l'attaccante inglese dell'Udinese Keinan Davis si è sottoposto agli esami strumentali.

Il calciatore del club friulano, che aveva riportato un risentimento muscolare che lo ha costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco durante il match di ieri sera, ha riportato una lesione muscolare, come comunicato dall'Udinese.