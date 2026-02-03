FC Inter 1908
serie a

UFFICIALE – Udinese, lesione per Davis: l’esito degli esami dopo l’infortunio

L'esito degli esami a cui si è sottoposto l'attaccante inglese nella giornata di oggi dopo l'infortunio in Udinese-Roma
Alessandro De Felice
Dopo l'infortunio durante la sfida contro la Roma, l'attaccante inglese dell'Udinese Keinan Davis si è sottoposto agli esami strumentali.

Il calciatore del club friulano, che aveva riportato un risentimento muscolare che lo ha costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco durante il match di ieri sera, ha riportato una lesione muscolare, come comunicato dall'Udinese.

"Udinese Calcio comunica che, all’esito degli esami strumentali, Keinan Davis ha riportato una lesione all’adduttore sinistro. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo per tornare a disposizione nel giro di 4 settimane."

