Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luigi De Canio, ex allenatore tra le altre di Napoli e Genoa, ha fatto il punto in casa Inter a poche ore dal recupero di campionato a San Siro contro il Lecce:
Inter, quanto può pesare l'assenza di Calhanoglu e come sostituirlo?
"Per l'eventuale sostituto faccio fatica, Barella è un adattamento. Non so se sia più utile rinunciare alla sua spinta davanti, certamente l'assenza del turco è notevole per l'Inter. Al di là delle geometrie, anche il tiro da fuori e la sua capacità di risolvere le sfide la rendono un'assenza non da poco. Un certo Ancelotti, quando era a Napoli, utilizzava Zielinski in quella posizione ed è stato criticato. Ci ha visto lungo e prima di tutti gli anni invece".
(Fonte: TMW Radio)
